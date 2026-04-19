ВМС США атаковали иранское судно в Оманском заливе, –Трамп

ВМС США перехватили иранский корабль в Оманском заливе. Дональд Трамп заявил, что американским военным пришлось открыть огонь.

Дональд Трамп заявил, что американские военные остановили грузовое судно под иранским флагом, которое пыталось пройти через морскую блокаду.

По его словам, эсминец перехватил корабль и предупредил экипаж о необходимости остановки.

"Иранский экипаж отказался слушать, поэтому наш военный корабль остановил их, пробив дыру в машинном отделении", – рассказал президент США.

Трамп утверждает, что американские морпехи взяли судно под контроль, продолжается проверка груза на борту.