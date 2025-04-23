США планировали признать Крым российским, но не требовали этого от Киева, – WP

США планировали признать Крым частью России в рамках мирного соглашения между Украиной и Россией. Однако Вашингтон не требовал от Киева, чтобы полуостров признали российским.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Что известно о признании Крыма частью России

Источники WP говорят, что США планировали признать Крым частью России в рамках мирного соглашения о прекращении войны. Впрочем, от Киева не требовали признания временно оккупированных территорий частью страны-агрессора.

Накануне президент Владимир Зеленский подчеркнул, что не согласится на предложение США признать Крым российским, подчеркнув, что это противоречит Конституции Украины.

Не о чем говорить. Это нарушение нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины,

– заявил Зеленский.

К слову, вице-премьер-министр Юлия Свириденко также отметила, что Украина ни за что не согласится на замораживание конфликта и признание любых территорий частью России.

Напомним, что ранее США предложили мирный план со значительными территориальными уступками. Среди основных пунктов мирного соглашения – признание аннексии Крыма в 2014 году, исключение возможности вступления Украины в НАТО, прекращение огня вдоль текущей линии фронта, объявление территории вокруг Запорожской АЭС нейтральной под американским контролем, а также снятие всех санкций с России. В то же время о каких-либо территориальных уступках со стороны России не говорится.

Стоит отметить, что с 2014 года Россия оккупировала около 20% украинских территорий. Сейчас враг не планирует останавливаться и усиливает штурмы на разных участках фронта, ведь стремится захватить еще больше.