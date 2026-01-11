Эра выписывания пустых чеков закончилась, – Рубио о выходе США из 66 международных организаций

Соединенные Штаты вышли из 66 международных организаций. Это решение Вашингтон принял потому, что эти структуры превратились в неэффективные.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марка Рубио.

Что стало причиной решения США выйти из 66 международных организаций?

Марко Рубио заметил, что Дональд Трамп объявил о выходе США из 66 международных организаций, которые были определены "неэффективными, расточительными и вредными".

Президентский меморандум направлен против институтов, которые являются избыточными по своему объему, плохо управляемыми, ненужными, расточительными, плохо организованными, захваченными интересами субъектов, которые продвигают свои собственные программы, противоречащие или представляющие угрозу суверенитету, свободам и общему процветанию нашей страны,

– заявил главной американский дипломат.

Он также подчеркнул, что международная система сейчас переполнена "сотнями непрозрачных международных организаций, многие из которых имеют дублирующие мандаты и действия, неэффективные результаты и плохое финансовое и этическое управление".

"Даже те, что когда-то выполняли полезные функции, все больше становятся неэффективными бюрократиями, платформами для политизированного активизма или инструментами, противоречащими лучшим интересам нашей страны. Эти институции не только не дают результатов, но и препятствуют действиям тех, кто желает решить эти проблемы. Эпоха выписывания пустых чеков международным бюрократам закончилась", – говорится в заявлении Рубио.

Госсекретарь США добавил, что его страна продолжает пересматривать свое участие в международных организациях, но это не означает, что Вашингтон отворачивается от мира.

Мы просто отвергаем устаревшую модель многосторонности, которая рассматривает американских налогоплательщиков как мирового гаранта обширной архитектуры глобального управления,

– сказал Марко Рубио.

Дипломат также резюмировал, что администрация Трампа требует реальных результатов от институтов, которые финансируют США и в которых страна участвует. Рубио заверил, что США "готовы возглавить кампанию за реформы".

