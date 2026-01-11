Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву державного секретаря США Марка Рубіо.

Що стало причиною рішення США вийти з 66 міжнародних організацій?

Марко Рубіо зауважив, що Дональд Трамп оголосив про вихід США з 66 міжнародних організацій, які були визначені "неефективними, марнотратними та шкідливими".

Президентський меморандум спрямований проти інституцій, які є надлишковими за своїм обсягом, погано керованими, непотрібними, марнотратними, погано організованими, захопленими інтересами суб'єктів, які просувають свої власні програми, суперечливі або становлять загрозу суверенітету, свободам і загальному процвітанню нашої країни,

– заявив головній американський дипломат.

Він також наголосив, що міжнародна система зараз переповнена "сотнями непрозорих міжнародних організацій, багато з яких мають дублювальні мандати та дії, неефективні результати та погане фінансове та етичне управління".

"Навіть ті, що колись виконували корисні функції, дедалі більше стають неефективними бюрократіями, платформами для політизованого активізму або інструментами, що суперечать найкращим інтересам нашої країни. Ці інституції не тільки не дають результатів, але й перешкоджають діям тих, хто бажає розв'язати ці проблеми. Епоха виписування пустих чеків міжнародним бюрократам закінчилася", – йдеться у заяві Рубіо.

Держсекретар США додав, що його країна продовжує переглядати свою участь у міжнародних організаціях, але це не означає, що Вашингтон відвертається від світу.

Ми просто відкидаємо застарілу модель багатосторонності, яка розглядає американських платників податків як світового гаранта розлогої архітектури глобального управління,

– сказав Марко Рубіо.

Дипломат також резюмував, що адміністрація Трампа вимагає реальних результатів від інституцій, які фінансують США і в яких країна бере участь. Рубіо запевнив, що США "готові очолити кампанію за реформи".

Що відомо про виведення США з міжнародних організацій?