США помогают Израилю перехватывать иранские ракеты, – Axios

Америка не осталась в стороне от ситуации на Ближнем Востоке. Во время атаки Ирана на Израиль США помогают союзнику отражать удары.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Что известно о помощи США Израилю

Тегеран массированно атаковал Израиль вечером 13 июня. Ранен 21 человек. Хотя есть попадания, но все же израильская противоракетная оборона выпустила десятки ракет-перехватчиков Arrow.

Местные чиновники сообщают, что армия США помогает перехватывать ракеты, которые приближаются.

Вооруженные силы США участвуют в перехвате ракет во время нападения Ирана на Израиль,

– сказано в сообщении.

Иран выпустил более ста ракет в сторону Израиля и утверждает о сбитии двух истребителей ВВС Израиля. Тель-Авив опровергает информацию о сбитых самолетах.

Тегеран не собирается останавливаться и продолжает делать агрессивные заявления. Между тем в Тель-Авиве говорят, что противник перешел все красные линии.