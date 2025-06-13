Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Що відомо про допомогу США Ізраїлю

Тегеран масовано атакував Ізраїль увечері 13 червня. Хоча є влучання, та все ж ізраїльська протиракетна оборона випустила десятки ракет-перехоплювачів Arrow.

Місцеві чиновники повідомляють, що армія США допомагає перехоплювати ракети, які наближаються.

Збройні сили США беруть участь у перехопленні ракет під час нападу Ірану на Ізраїль,

– сказано в повідомленні.

Іран випустив понад сто ракет у бік Ізраїлю і твердить про збиття двох винищувачів ВПС Ізраїлю. Тель-Авів спростовує інформацію про збиті літаки.