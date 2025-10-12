В течение нескольких месяцев США помогают Украине наносить удары по российским энергетическим объектам. Таким образом Вашингтон и Киев хотят снизить экономический потенциал России и посадить Путина за стол переговоров.

Благодаря разведданным из США Украина смогла бить далеко вглубь России по ее энергетическим объектам, в частности НПЗ. Об этом издание The Financial Times сообщили несколько украинских и американских чиновников, передает 24 Канал.

Как США вместе с Украиной силой принуждают Россию к переговорам?

4 июля Дональд Трамп и Владимир Зеленский имели разговор, во время которого президент США поинтересовался у украинского коллеги, может ли он нанести удар по Москве, если Вашингтон предоставит дальнобойное оружие. Эта беседа состоялась на фоне растущего у американского лидера разочарования неуступчивостью Владимира Путина.

Вскоре после июльского разговора президентов в Киев начали поступать разведданные США нового уровня детализации. Эта информация позволила Украине лучше картографировать российскую ПВО и планировать маршруты ударов.

Вашингтон участвует на всех этапах планирования атак на Россию. По словам одного американского чиновника, Украина самостоятельно выбирает цели, а США предоставляют информацию об их уязвимости. Однако другие источники, привлеченные к операциям, утверждают, что США также определяют приоритеты целей для украинцев.

Количество украинских атак по российским НПЗ и трубопроводам резко возросло в августе и сентябре.

Повреждения энергетических объектов, в конце концов, заставили Москву сократить экспорт дизеля и увеличить импорт топлива. Цены на энергоносители в России выросли.

По данным аналитической компании Energy Aspects, по меньшей мере 16 из 38 российских НПЗ подверглись ударам, некоторые – неоднократно, что вывело из строя более 1 миллиона баррелей ежедневных мощностей.

Один из собеседников издания описал украинские дроны как "инструмент" Вашингтона для подрыва российской экономики и давления на Путина, чтобы принудить его к мирному урегулированию.

К слову, во время недавнего брифинга в Киеве Владимир Зеленский отказался комментировать роль американской разведки в дальнобойных ударах по России, но отметил, что "Украина сотрудничает с американской разведкой прежде всего для самозащиты". Президент добавил, что успех недавних атак объясняется технологическим совершенствованием дронов и ростом внутреннего производства, что позволяет запускать большее количество одновременно.

Напомним также, что 11 октября дальнобойные дроны СБУ успешно поразили нефтеочистительный завод "Башнефть-УНПЗ" в городе Уфа, примерно в 1400 километрах от Украины. Это один из крупнейших НПЗ в России, который обеспечивает горючим и маслами российскую армию, и это уже третий удар по энергетическим объектам Башкортостана за последний месяц.

