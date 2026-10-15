У Трампа намерены разморозить российские активы и взять их под свой контроль, – FT

10 октября в Майами США предложили европейским странам разморозить часть российских активов с целью возобновления мирных переговоров. Делегаты из Европы категорически отвергли этот план и отказались возвращать средства Москве.

Идею о передаче средств в подконтрольную Вашингтону структуру озвучили переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время встречи с официальными лицами Украины, ЕС и НАТО, пишет Financial Times. По данным издания, американская сторона рассматривает использование этих средств как часть всеобъемлющего мирного соглашения.

Что предусматривает американский план

Собеседники журналистов рассказали, что Вашингтон выдвинул несколько вариантов разблокирования средств.

Один из них заключается в переводе средств в новую финансовую структуру специального назначения, которую будет контролировать администрация Дональда Трампа.

Украинская делегация подтвердила, что подобные инициативы уже озвучивались на предыдущих встречах.

В свою очередь, европейские чиновники резко выступили против отказа от контроля над замороженными 260 миллиардами евро российского Центробанка.

Им сказали, что этого никогда не произойдет,

– отметил один из источников, комментируя реакцию Европы на предложение американцев.

Напомним, что в конце 2025 года лидеры ЕС договорились направить эти средства на восстановление Украины, если Москва откажется выплачивать репарации.

Однако осенью 2026 года американские переговорщики начали предлагать России ряд экономических уступок в обмен на частичное прекращение огня. Помимо размораживания активов в качестве аванса, речь шла об ослаблении санкций в отношении белорусских удобрений и продаже доли компании "Лукойл" инвесторам из Ближнего Востока.

Также недавно в СМИ появилась информация о подготовке расширенного мирного плана, который предусматривает фиксацию линии соприкосновения и энергетическую интеграцию.