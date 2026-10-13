Об этом сообщает издание The Washington Post.

Что известно о мирном плане, который хотят предложить Украине?

Разработка дипломатической инициативы активизировалась во время шестичасовой встречи в американском штате Флорида. Консультации провели в клубе Shell Bay Golf Club переговорщики Джаред Кушнер и Стив Виткофф при участии украинских чиновников, а также представителей Великобритании, Франции и Германии.

Основная концепция проекта заключается в расширении масштаба проблемы и ее решения для достижения территориального компромисса. Разработанная концепция включает четыре основных направления, призванных обеспечить послевоенную стабильность в регионе.

Первым элементом является масштабная программа восстановления Украины при участии Всемирного банка и инвестиционной компании BlackRock. Финансовая основа направлена на восстановление инфраструктуры, экономики и поддержку семей погибших и раненых военнослужащих.

Вторая составляющая предусматривает предоставление Киеву гарантий безопасности со стороны США и европейских государств. По словам американского чиновника, этот механизм будет эквивалентен действию статьи 5 Договора НАТО в случае повторной агрессии.

Третий блок охватывает энергетическую интеграцию и отмену экономических ограничений против России. В частности, рассматривается возможность транспортировки российских углеводородов в Европу с распределением доходов между Киевом и Москвой.

Четвертым и самым сложным пунктом является закрепление прекращения огня вдоль существующей линии соприкосновения. Это будет означать сохранение контроля России над временно оккупированными территориями, в частности в Донбассе.

Одним из условий продвижения этой инициативы со стороны Вашингтона является прекращение украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Президент Дональд Трамп настаивает на прекращении атак на НПЗ, угрожая в случае отказа ограничить предоставление разведывательных данных.

Нам нужно сделать проблему и ее решение больше, чтобы помочь обеим сторонам увидеть послевоенную ситуацию и пойти на уступки,

– отметил американский чиновник, осведомленный о ходе консультаций.

Напомним, как ранее сообщалось на нашем сайте, консультации во Флориде также касались подготовки к зимнему периоду и защиты энергетической инфраструктуры.