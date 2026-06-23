"Ничто другое не остановит эти бессмысленные убийства": США призвали Россию заключить мир с Украиной

Заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негря отметил, что время сейчас не играет на руку России. При этом он заявил о полной поддержке Украины в защите суверенитета.

Об этом Негря заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН 22 июня. Подробности сообщает "24 Канал".

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Какую позицию высказал американский представитель в ООН?

Прежде всего Негря отметил, что США всесторонне поддерживают Украину в защите ее свободы и суверенитета. Речь идет и о поддержке населения, которое постоянно страдает из-за обстрелов гражданской, критической инфраструктуры и культурного наследия.

Заместитель постоянного представителя США упомянул и об атаке на Киево-Печерскую лавру. При этом Дэн Негря подчеркнул необходимость как можно скорее закончить эту войну.

Россия должна заключить соглашение. Время не на стороне Москвы,

– подчеркнул он.

Негря рассказал и о том, что страна-агрессор в настоящее время находится в затруднительном положении: Россия теряет примерно 40 тысяч солдат ежемесячно, серьезные испытания переживает и экономика.

По мнению дипломата, единственным выходом из этой ситуации являются дипломатия и переговоры, ведь ничто другое просто "не остановит эти бессмысленные убийства".

Негря призвал стороны вернуться к переговорному процессу. В этом плане США, по его словам, настроены на то, чтобы добиться немедленного прекращения огня.

Интересно отметить, что Негря сослался на слова Дональда Трампа о необходимости урегулирования войны. Глава Белого дома во время саммита G7 подчеркивал, что Россия должна пойти на соглашение.

Вместе с тем Трамп предположил, что сохранение России в составе тогдашней "большой восьмерки" якобы могло бы положительно повлиять на международную ситуацию и, возможно, предотвратить войну между Россией и Украиной.

Ранее американский лидер также заявил, что страна-агрессор, мол, могла бы быстро завершить войну, если бы сразу двинулась на Киев. Он также назвал это просчетом российских генералов.