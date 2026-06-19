Об этом сообщили в Axios.

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Что Трамп рассказал об ошибке России в войне против Украины?

Лидер США заявил, что если бы российские генералы решили идти прямым путем на Киев в первые дни полномасштабного вторжения, то победили бы в войне за 1 день.

Трамп отметил, что это была роковая ошибка Москвы, а россияне были абсолютно не готовы к войне.

Там есть шоссе, бетонное, очень хорошее шоссе, твёрдое как скала, прямо в Киев. Если бы этот генерал просто поехал по бетонной трассе, они были бы в столице в течение четырёх часов, и Украина ничего бы не сделала. И война закончилась бы за один день,

– заявил Трамп.

Президент США отметил, что у российского диктатора Путина в начале войны были сотни танков, которые двигались в сторону Киева. По словам Трампа, никто не знал и не понимал, зачем глава Кремля решил ехать "через болото и грязь".

Кроме того, американский лидер добавил, что США предоставили Украине "Джавелины", с помощью которых Киев уничтожал российские танковые колонны, а вся вражеская техника в итоге просто увязла в болоте.

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