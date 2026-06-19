Про це повідомили в Axios.

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Що Трамп розповів про помилку Росії у війні проти України?

Лідер США заявив, що якби російські генерали вирішили їхати прямою дорогою до Києва у перші дні повномасштабного вторгнення, то перемогли б у війні за 1 день.

Трамп зазначив, що це була фатальна помилка Москви, а росіяни були максимально непідготовлені до війни.

Там є шосе, бетонне, дуже хороше шосе, тверде як скеля, прямо до Києва. Якби цей генерал просто поїхав бетонною трасою, вони були б у столиці протягом чотирьох годин, і Україна нічого б не зробила. Та війна закінчилася б за один день,

– заявив Трамп.

Президент США зазначив, що російський диктатор Путін на початку війни мав сотні танків, які рухалися у бік Києва. За словами Трампа, ніхто не знав і не розумів навіщо глава Кремля вирішив їхати "через болото та багнюку".

Також американський лідер додав, що США надали Україні "Джавеліни", якими Київ знищував російські колони танків, а уся ворожа техніка зрештою просто застрягла у болоті.

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