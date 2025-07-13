Война дронов между США, Россией и Китаем: результат испытаний в Аляске ошеломил, – NYT

Беспилотники – ключ к победе в современных войнах. Четырехдневное испытание на Аляске показало, готовы ли США к дроновому противостоянию с Россией и Китаем.

В первые дни войны в Украине военные останавливали российское наступление, совершенствуя коммерческие дроны Mavic – беспилотники для хобби, которые продает китайская компания DJI, крупнейший в мире производитель дронов. Она способна изготавливать миллионы БПЛА в год. Это в сто раз больше, чем может произвести кто-либо в США, передает 24 Канал со ссылкой на NYT.

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Неудачные испытания в Аляске

В течение четырех дней в июне два производителя дронов (они были среди четырех финалистов, которые получили финансирование от Пентагона) проводили испытания беспилотников большой дальности, способных часами летать без GPS и оператора.

Они пытались направлять их в запрограммированные цели, тогда как военные пробовали обезвредить эти дроны с помощью специального электронного оборудования. У дрона компании Dragoon, стартапа из Тусона (Аризона), возникли проблемы с двигателем и навигацией – он не попал в цель.

Компания AeroVironment выступила еще хуже. Сначала ее дрон вообще не смог взлететь. Затем один из беспилотников врезался в гору после того, как его система навигации была заблокирована – дрон чуть не задел группу солдат со средствами радиоэлектронной борьбы.

Солдаты, участвовавшие в испытаниях также столкнулись с проблемами. На горной вершине они установили шесть высоких электронных глушителей - похожих на микрофоны на штативах. Они должны были глушить сигналы управления дронов, но почти не подействовали. Так же не сработали и новые средства обезвреживания дронов, вмонтированные в рюкзаки.

Четырехдневное испытание в диких условиях Аляски показало, насколько американские военные и производители дронов отстают от Китая и России в этой технологии.

Мы все знаем одно и то же: мы не обеспечиваем американских военных тем, что им нужно, чтобы выжить в современной войне. Если завтра начнется война, имеем ли мы все необходимое? Нет. Мы пытаемся это исправить,

– подытожил учения на Аляске один из их организаторов Трент Эменекер, руководитель проектов по автономным технологиям в Подразделении инноваций обороны.

Министр обороны Пит Гегсет признал, что страна отстает, и объявил ряд новых политик и инвестиций в сферу беспилотников, которые, по его словам, должны сократить отставание. "Пока наши противники выпускают миллионы дешевых дронов, мы погрязли в бюрократической волоките", – сказал он.

В мае Трамп подписал указ, который обязывает федеральные агентства ускорить утверждение для американских производителей дронов и защитить цепь поставок дронов в США от "чрезмерного иностранного влияния".

Впрочем, для развития внутренней отрасли, способной производить достаточное количество дронов для удовлетворения потребностей американской армии, понадобятся время и средства. Хотя США достигли значительного успеха в разработке больших и сложных беспилотников, таких как Predator и Reaper (стоимостью в десятки миллионов долларов каждый), современные войны все чаще ведутся с помощью роев меньших и более дешевых дронов, которые в основном состоят из китайских компонентов.

По словам Райана Карвера, менеджера по связям с общественностью Ассоциации беспилотных транспортных систем (AUVSI), в США около 500 компаний производят дроны – менее 100 000 в год. Большинство из них - стартапы без серьезного опыта массового производства или продаж.