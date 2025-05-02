Будут требовать от Москвы мира: у Трампа подготовили для него способы давления на Россию, – Bloomberg

Команда президента США Дональда Трампа подготовила для него варианты экономического давления на Россию, чтобы она прекратила войну в Украине, на фоне его желания продолжать конфликт.

Впрочем, пока Трамп не принял решение, поскольку дипломатические усилия по этому поводу продолжаются. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с этим вопросом источники, передает 24 Канал.

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Каковы намерения администрации Трампа

Источники не уточнили о том, какие варианты давления сейчас рассматривают, однако отметили, что любое решение по этому поводу будет принимать только американский президент. В то же время Украина и ее союзники призывают США усилить давление на Москву.

В частности, путем введения дополнительных ограничений на экспорт энергоносителей и доходов от нефти, чтобы заставить Россию договориться о прекращении огня в Украине на условиях, предложенных президентом США Дональдом Трампом.

Напоминают, что США и Европейский Союз уже ввели беспрецедентный уровень санкций против Москвы с момента ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, но так и не смогли этим заставить Владимира Путина прекратить боевые действия.

Журналисты предполагают, что обсуждение следующих шагов может быть омрачено внезапным отстранением советника Трампа по национальной безопасности Майка Волца и временным назначением на его должность госсекретаря Марко Рубио.

Это может помочь упорядочить стратегию США, поскольку Рубио будет занимать обе должности, поскольку подход Белого дома к Украине обусловлен различными идеями чиновников, в частности Уиткоффа, которого считают более приверженным к позициям России,

– говорится в статье.

Bloomberg констатирует, что Москва отклоняет требование Вашингтона о полном прекращении огня, а Владимир Путин придерживается позиции, что Россия должна получить контроль над четырьмя украинскими областями, которые она не полностью оккупировала.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский согласился предоставить США контроль над некоторыми будущими доходами от ископаемых, чтобы сохранить поддержку Трампа, и поддержал призывы к безусловному перемирию минимум на 30 дней.

В свою очередь Дональд Трамп, который стремится прекратить войну и развивать экономические отношения между США и Россией, ранее угрожал ввести санкции против Москвы, если Владимир Путин не примет серьезного участия в мирных переговорах.