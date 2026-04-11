США согласились разблокировать замороженные иранские активы

Соединенные Штаты согласились разблокировать замороженные иранские активы и обеспечить прекращение огня в Ливане, в частности остановить удары по Хезболле.

Об этом сообщает Reuters.

Удалось ли Ирану достичь цели?

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Вашингтон ранее согласился разблокировать иранские активы и обеспечить прекращение огня в Ливане, где израильские удары по террористической группировке "Хезболла" с начала боевых действий унесли почти 2 тысячи жизней.

По его словам, переговоры с США не начнутся, пока эти обещания не будут выполнены.