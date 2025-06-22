Удары США по ядерным объектам Ирана: Белый дом показал, как и где Трамп следил за операцией

В ночь на 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана. Администрация Дональда Трампа показала, что происходило в Ситуационной комнате в это время.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщения Белого дома в соцсети Х.

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Что происходило в Белом доме во время операции в Иране

По словам Дональда Трампа, ночью армия США атаковали ядерные объекты в Иране – Фордо, Натанз и Исфахан.

По данным СМИ, Америка США сбросили на Фордо 6 противобункерных бомб GBU-57. На Натанз и Исфахан же запустили 30 крылатых ракет Tomahawk.

Белый дом продемонстрировал кадры того, какая обстановка царила в это время в ситуационной комнате. На фото можно увидеть непосредственно Дональда Трампа, а также вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, главу Пентагона Пита Гегсета.

Что происходило в Ситуационной комнате во время ударов / фото Белого дома

Заметим, что Ситуационная комната – это комплекс из нескольких помещений Белого дома, расположен на первом этаже западного крыла. Комната используется президентом США, а также его советниками, представителями армии и спецслужб с целью предотвращения или преодоления кризисных ситуаций для оперативного принятия решений по чрезвычайным вопросам внутри страны или за рубежом.