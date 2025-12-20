США наносят масштабные удары по Сирии – Трамп говорит, это месть ИГИЛ

В пятницу, 19 декабря, Соединенные Штаты осуществили масштабную серию ударов по десяткам объектов группировки "Исламское государство" на территории Сирии. Как сообщили американские чиновники, операция стала ответом на нападение на военнослужащих США.

Как США бьют по Сирии?

В последние месяцы коалиция во главе с США регулярно проводит в Сирии воздушные атаки и наземные спецоперации против боевиков ИГИЛ, нередко с участием сирийских сил безопасности.

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что эти удары были направлены против боевиков "Исламского государства", их инфраструктуры и складов вооружения. Операция получила название "HAWKEYE STRIKE". По его словам, речь не идет о начале новой войны, а о жестком ответе.

Сегодня мы (США, – 24 Канал) уничтожили наших врагов. Многих из них. И мы продолжим,

– добавил Хэгсет.

Дональд Трамп в заметке в социальных сетях отметил, что сирийские власти полностью поддержали американские удары, а также отметил, что ответ США был "чрезвычайно серьезным".

центральное командование США сообщило, что атаки охватили более 70 целей в центральных регионах Сирии. В операции также участвовали истребители ВВС Иордании.

По информации одного из американских чиновников, удары наносили самолеты F-15 и A-10, ударные вертолеты Apache, а также ракетные системы HIMARS.

Официальный Дамаск вновь подтвердил свою решимость бороться с "Исламским государством" и не допустить существования безопасных убежищ для террористов на сирийской территории, о чем заявило Министерство иностранных дел страны.

Справочно: "Исламское государство" (ИГИЛ) – радикальная суннитская группировка, признана террористической в мире. Ранее она контролировала части Сирии и Ирака, а также отдельные территории в других странах, но с 2019 года действует преимущественно подпольно. Идеология ИГИЛ направлена на создание халифата и уничтожение так называемых "неверных".

Отметим, что Сирией сейчас руководят бывшие повстанцы, которые в прошлом году свергли Башара Асада после длительной войны; среди них есть и экс-члены сирийской ячейки "Аль-Каиды", порвавшие с группировкой и воевавшие против ИГИЛ.

Сейчас сирийские власти сотрудничают с коалицией во главе с США в борьбе с "Исламским государством", о чем договорились во время недавнего визита президента Ахмеда аль-Шараа в Вашингтон.

Что этому предшествовало?