Как США бьют по Сирии?

В последние месяцы коалиция во главе с США регулярно проводит в Сирии воздушные атаки и наземные спецоперации против боевиков ИГИЛ, нередко с участием сирийских сил безопасности.

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что эти удары были направлены против боевиков "Исламского государства", их инфраструктуры и складов вооружения. Операция получила название "HAWKEYE STRIKE". По его словам, речь не идет о начале новой войны, а о жестком ответе.

Сегодня мы (США, – 24 Канал) уничтожили наших врагов. Многих из них. И мы продолжим,

– добавил Хэгсет.

Дональд Трамп в заметке в социальных сетях отметил, что сирийские власти полностью поддержали американские удары, а также отметил, что ответ США был "чрезвычайно серьезным".

Заметьтецентральное командование США сообщило, что атаки охватили более 70 целей в центральных регионах Сирии. В операции также участвовали истребители ВВС Иордании.

По информации одного из американских чиновников, удары наносили самолеты F-15 и A-10, ударные вертолеты Apache, а также ракетные системы HIMARS.

Официальный Дамаск вновь подтвердил свою решимость бороться с "Исламским государством" и не допустить существования безопасных убежищ для террористов на сирийской территории, о чем заявило Министерство иностранных дел страны.

Справочно: "Исламское государство" (ИГИЛ) – радикальная суннитская группировка, признана террористической в мире. Ранее она контролировала части Сирии и Ирака, а также отдельные территории в других странах, но с 2019 года действует преимущественно подпольно. Идеология ИГИЛ направлена на создание халифата и уничтожение так называемых "неверных".

Отметим, что Сирией сейчас руководят бывшие повстанцы, которые в прошлом году свергли Башара Асада после длительной войны; среди них есть и экс-члены сирийской ячейки "Аль-Каиды", порвавшие с группировкой и воевавшие против ИГИЛ.

Сейчас сирийские власти сотрудничают с коалицией во главе с США в борьбе с "Исламским государством", о чем договорились во время недавнего визита президента Ахмеда аль-Шараа в Вашингтон.

