США завдають масштабних ударів по Сирії – Трамп каже, це помста ІДІЛ

У п'ятницю, 19 грудня, Сполучені Штати здійснили масштабну серію ударів по десятках об'єктів угруповання "Ісламська держава" на території Сирії. Як повідомили американські посадовці, операція стала відповіддю на напад на військовослужбовців США.

Як США б'ють по Сирії?

Останніми місяцями коаліція на чолі зі США регулярно проводить у Сирії повітряні атаки та наземні спецоперації проти бойовиків ІДІЛ, нерідко за участі сирійських сил безпеки.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що ці удари були спрямовані проти бойовиків "Ісламської держави", їхньої інфраструктури та складів озброєння. Операція отримала назву "HAWKEYE STRIKE". За його словами, мова не йде про початок нової війни, а про жорстку відповідь.

Сьогодні ми (США, – 24 Канал) знищили наших ворогів. Багатьох із них. І ми продовжимо,

– додав Гегсет.

Дональд Трамп у дописі в соціальних мережах зазначив, що сирійська влада повністю підтримала американські удари, а також наголосив, що відповідь США була "надзвичайно серйозною".

Зауважте! Центральне командування США повідомило, що атаки охопили понад 70 цілей у центральних регіонах Сирії. В операції також брали участь винищувачі ВПС Йорданії.

За інформацією одного з американських чиновників, удари завдавали літаки F-15 і A-10, ударні гелікоптери Apache, а також ракетні системи HIMARS.

Офіційний Дамаск знову підтвердив свою рішучість боротися з "Ісламською державою" та не допустити існування безпечних притулків для терористів на сирійській території, про що заявило Міністерство закордонних справ країни.

Довідково: "Ісламська держава" (ІДІЛ) – радикальне сунітське угруповання, визнане терористичним у світі. Раніше воно контролювало частини Сирії та Іраку, а також окремі території в інших країнах, але з 2019 року діє переважно підпільно. Ідеологія ІДІЛ спрямована на створення халіфату та знищення так званих "невірних".

Зазначимо, що Сирією нині керують колишні повстанці, які минулого року повалили Башара Асада після тривалої війни; серед них є й ексчлени сирійського осередку "Аль-Каїди", що порвали з угрупованням і воювали проти ІДІЛ.

Наразі сирійська влада співпрацює з коаліцією на чолі зі США у боротьбі з "Ісламською державою", про що домовилися під час нещодавнього візиту президента Ахмеда аль-Шараа до Вашингтона.

