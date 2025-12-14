Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал Associated Press.

Що відомо про напад ІДІЛ на бійців США?

Інцидент стався 13 грудня під час патрулювання району біля сирійського міста Пальміра, на території, що не контролюється урядом Сирії. За попередніми оцінками, нападник був пов'язаний з угрупованням "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Внаслідок влаштованої ним засідки загинули двоє американських військовослужбовців, а також цивільний. Представник Пентагону Шон Парнелл повідомив, що останній був американським перекладачем. Напад же спрямовувався в першу чергу проти військових, що беруть участь в антитерористичних операціях у регіоні. Ще троє військовослужбовців отримали поранення.

Зауважимо, що за даними Центрального командування США, нападника ліквідували під час перестрілки.

Як відреагував Трамп?

Президент США Дональд Трамп у своєму повідомленні зазначив, що напад ІДІЛ на американців у Сирії є серйозним викликом і пообіцяв відповісти на такі дії.

Буде дуже серйозна відповідь,

– написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, інцидент стався у небезпечному регіоні, а сирійський президент Ахмед аль-Шараа висловив шок через подію та наголосив на співпраці Сирії з американськими військами.

За даними джерел Associated Press, двоє загиблих військовослужбовців належали до Національної гвардії штату Айова. Зі свого боку сирійські офіційні особи додали, що під час нападу також були поранені члени сирійських сил безпеки.

Довідково: Ісламська держава (ІДІЛ), раніше відома як Ісламська держава Іраку та Леванту, – екстремістське сунітське формування, визнане у світі терористичною організацією. Раніше бойовики контролювали частини Сирії та Іраку, а також території в Лівії, Афганістані, Алжирі, на Кавказі та інших регіонах. З 2019 року ІДІЛ діє переважно підпільно. Їхня ідеологія передбачає створення халіфату та ліквідацію "невірних".

