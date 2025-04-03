Мы такие же активные, как и были раньше, – Рубио о членстве США в НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты остаются частью НАТО. А также отметил, что они такие же активные, как и раньше.

С таким заявлением Рубио выступил перед заседанием глав МИД стран-членов Альянса. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что заявил Рубио об участии Штатов в НАТО

По словам госсекретаря США, Штаты являются активным участником НАТО, несмотря на "всю ту истерию, которая происходит в масс-медиа в мире".

Он отмечает, что президент США Дональд Трамп за время своей первой и второй каденций подтвердил, что не выступает против Альянса. В то же время он против НАТО, которое не имеет сил и средств и не может выполнять свои обязательства.

И никто не ожидает, что вы сами все это сделаете в один год. Но мы должны идти реалистичным путем. И мы действительно вместе должны построить то НАТО, которое имеет способности и средства, которое может охранять себя против любой угрозы. И поэтому я надеюсь, что мы как раз сможем обсудить все эти вопросы,

– объясняет Рубио.

Он также выразил надежду, что все страны-члены Альянса, включая США, возьмут на себя обязательства увеличить свои расходы на оборону минимум до 5% от своего ВВП.

В то же время стоит отметить, что европейские союзники уже разрабатывают планы относительно постепенного принятия на себя большей ответственности за оборону континента вместо США и замены Штатов в НАТО. Речь идет о периоде следующих 5 – 10 лет.