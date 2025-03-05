Бывший главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает, что европейским странам надо быть готовыми к возможному выходу США из НАТО. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Это было бы ошибкой

По словам Ставридиса, учитывая скептическую риторику администрации Трампа по НАТО сейчас самое время задуматься над тем, как выглядел бы мир, если бы США вышли из Альянса.

В то же время он считает, что выход США из НАТО был бы "ошибкой эпических масштабов", но в некоторые влиятельные республиканцы серьезно выступают за это. экс-командующий НАТО также считает, что организация развалится, если США прекратят свое членство.

Он также предположил, что может появиться взамен.

Возможно, Организация Европейского договора, или ОЕД. Она могла бы базироваться на нынешнем договоре НАТО, но без США,

– сказал Ставридис.

По его словам, Канада может решить остаться в ОЕД.

Он также напомнил, что ни одна страна еще не выходила из НАТО. Экс-командующий войсками НАТО также прогнозирует, что европейцы сделают несколько вещей.

По его словам, они продолжили бы наращивать свои оборонные расходы, в частности, увеличивая свой ядерный потенциал. Также внешняя и оборонная политика европейцев быстро отделилась бы от политики США. Европа решительно поддержала бы Украину, признавая, что было бы катастрофой капитулировать перед Владимиром Путиным.