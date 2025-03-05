Колишній головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс вважає, що європейським країнам треба бути готовими до можливого виходу США з НАТО. Про це пише 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Це було б помилкою

За словами Ставрідіса, з огляду на скептичну риторику адміністрації Трампа щодо НАТО зараз саме час замислитися над тим, як виглядав би світ, якби США вийшли з Альянсу.

Водночас він вважає, що вихід США з НАТО був би "помилкою епічних масштабів", але в деякі впливові республіканці серйозно виступають за це. екскомандувач НАТО також вважає, що організація розвалиться, якщо США припинять своє членство.

Він також припустив, що може з'явитись натомість.

Можливо, Організація Європейського договору, або ОЄД. Вона могла б базуватися на нинішньому договорі НАТО, але без США,

– сказав Ставрідіс.

За його словами, Канада може вирішити залишитися в ОЄД.

Він також нагадав, що жодна країна ще не виходила з НАТО. Екскомандувач військами НАТО також прогнозує, що європейці зроблять кілька речей.

За його словами, вони продовжили б нарощувати свої оборонні витрати, зокрема, збільшуючи свій ядерний потенціал. Також зовнішня і оборонна політика європейців швидко відділилась би від політикки США. Європа рішуче підтримала б Україну, визнаючи, що було б катастрофою капітулювати перед Владіміром Путіним.