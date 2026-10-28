Болсонару после поражения на выборах сбежал из Бразилии и улетел в США, – СМИ

Госдеп США выдаст американские визы бразильскому сенатору Флавио Болсонару и его семье. Политик покинул Бразилию, несмотря на судебный запрет на выезд в связи с расследованием дела об отмывании денег.

Высокопоставленный чиновник американского ведомства подтвердил журналистам BBC, что сенатору и его близким разрешат въезд. В то же время Верховный суд Бразилии ранее обязал политика сдать все паспорта в течение 24 часов.

Что известно о бегстве Болсонару

Правоцентристский кандидат после поражения на выборах не признал результаты голосования.

В установленный судом срок политик не сдал документы, после чего федеральная полиция Бразилии аннулировала все его действующие загранпаспорта.

Несмотря на это, вскоре появились сообщения о том, что сенатор вместе с женой и двумя дочерьми покинул страну.

Как сообщило СМИ CNN Brasil со ссылкой на правительственные источники в Соединенных Штатах, семья Болсонару уже прибыла в США. Представитель бразильской полиции отметил, что политик не проходил официального контроля ни на одном из пограничных пунктов пропуска.

Союзники сенатора утверждают, что он отправился во Флориду и намерен подать прошение о политическом убежище.

Реакция Лулы да Сильвы

Президент Луис Инасиу Лула да Силва резко отреагировал на сообщение об отъезде соперника и назвал его "подхалимом США".

Тем, кому нечего скрывать, нечего бояться,

– заявил президент Бразилии и добавил, что оппонент должен был остаться и доказать свою невиновность.

Юристы в комментариях СМИ отмечают, что формально считать политика беглецом от правосудия нельзя, поскольку ордер на его арест пока не выдавали. Однако умышленное невыполнение требования суда о сдаче паспорта в Бразилии квалифицируется как неповиновение и влечет за собой уголовную ответственность.

Ранее действующий президент Бразилии одержал победу во втором туре выборов, опередив Флавио Болсонару с результатом 51,75% голосов.