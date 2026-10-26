Лула да Сильва победил на президентских выборах в Бразилии: что это означает для Украины

Как сообщает Высший избирательный суд Бразилии, избирательная кампания 2026 года завершилась уникальным для современной истории страны прецедентом. 24 Канал расскажет обо всем этом чуть подробнее.

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Что произошло во втором туре президентских выборов в Бразилии?

Впервые с момента восстановления демократии в 1985 году кандидат, проигравший в первом туре, смог одержать окончательную победу – и это историческое событие для Бразилии. Напомним, что в ходе первого этапа голосования 4 октября Флавио Болсонару (сын находящегося в заключении экс-президента Жаира Болсонару) лидировал с 47,03% голосов, тогда как действующий президент Лула да Силва набрал лишь 45,16%.

День решающего второго тура, 25 октября, сопровождался скандалом – за три минуты до запланированного закрытия участков Верховный суд распорядился продлить процесс голосования на 2 часа, до 19:00 по времени Бразилиа. Поводом послужили жалобы штаба Лулы на перебои в работе общественного транспорта в его опорных регионах, а также заявления команды Болсонару о сильных ливнях на юге страны.

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И все же выборы состоялись, и к 3 часам утра уже известны почти окончательные результаты. После обработки более 99% электронных урн вот такие данные: за Лулу да Сильву проголосовали более 64 миллиона граждан – это 51,75%, тогда как его оппонент Флавио Болсонару набрал почти 60 миллионов голосов – но это лишь 48,25%.

Интересный факт: Лула останется хозяином Дворца Планалту ("Белого дома" Бразилии), но столкнется с враждебным парламентом. Дело в том, что на выборах в Конгресс правая партия Болсонару (PL) и ее союзники получили 121 место из 513 в Палате депутатов и 28 мест из 81 в Сенате, что существенно ограничит возможности действующего президента проводить реформы.

Что означает результат выборов в Бразилии для Украины?

Что касается внешнеполитического курса и последствий для Украины, переизбрание Лулы да Сильвы означает сохранение статус-кво. Для Киева в целом ничего не изменится. Однако здесь следует понимать, что кардинальных улучшений не произошло бы и при другом сценарии.

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Во время президентского срока Лулы Бразилия продолжит укреплять БРИКС и углублять стратегическое сотрудничество с Китаем. Отношение к России останется хорошим – страна придерживается прагматичного нейтралитета. В то же время отношения с администрацией Дональда Трампа и США в целом очень сложные – на Ближнем Востоке Бразилия поддерживает Палестину.

С другой стороны, Лула не закрывает дверь для диалога с Киевом. В июне 2026 года на полях саммита G7 в Эвиан-ле-Бен состоялась встреча Владимира Зеленского и Лулы да Сильвы, где украинский президент принял предложение Бразилии присоединиться к посредничеству в мирном урегулировании.

Если бы победу одержал Флавио Болсонару, Бразилия совершила бы резкий геополитический разворот. Болсонару-младший планировал заметно сблизиться с администрацией Трампа, пересмотреть участие страны в БРИКС, а также заявлял о полной поддержке Израиля. Но в целом это не принесло бы прямой выгоды Украине.