Лула да Сілва виграв президентські вибори у Бразилії: що це означає для України

Як повідомляє Вищий виборчий суд Бразилії, виборча кампанія 2026 року завершилася унікальним для сучасної історії країни прецедентом. 24 Канал розповість про все це трохи докладніше.

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Що відбулося у другому турі виборів президента Бразилії?

Вперше з моменту відновлення демократії у 1985 році кандидат, який програв у першому турі, зміг вирвати остаточну перемогу – і це історична подія для Бразилії. Нагадаємо, що під час першого етапу голосування 4 жовтня Флавіо Болсонару (син ув'язненого експрезидента Жаїра Болсонару) лідирував із 47,03% голосів, тоді як чинний президент Лула да Сілва мав лише 45,16%.

День вирішального другого туру, 25 жовтня, супроводжувався скандалом – за три хвилини до планового закриття дільниць Верховний суд наказав продовжити процес волевиявлення на 2 години, до 19:00 за часом Бразиліа. Підставою стали скарги штабу Лули на перебої у роботі громадського транспорту в його опорних регіонах, а також заяви команди Болсонару про сильні зливи на півдні країни.

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І все ж вибори відбулися, та станом на 3 ранку відомі вже майже остаточні результати. Після опрацювання понад 99% електронних урн ось такі дані: за Лулу да Сілву проголосували понад 64 мільйони громадян – це 51,75%, тоді як його опонент Флавіо Болсонару зібрав майже 60 мільйонів голосів – але це лише 48,25%.

Цікавий факт: Лула залишиться господарем Палацу Планалту ("Білий дім" Бразилії), але зіткнеться з ворожим парламентом. Річ у тім, що на виборах до Конгресу права партія Болсонару (PL) та її союзники здобули 121 місце з 513 у Палаті депутатів та 28 місць з 81 у Сенаті, що суттєво обмежить можливості чинного президента проводити реформи.

Що означає результат виборів у Бразилії для України?

Щодо зовнішньополітичного курсу та наслідків для України, переобрання Лули да Сілви означає збереження статус-кво. Для Києва глобально нічого не зміниться. Проте тут варто розуміти, що кардинальних покращень не відбулося б і за іншого сценарію.

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За каденції Лули Бразилія продовжить зміцнювати БРІКС та поглиблювати стратегічне співробітництво з Китаєм. Ставлення до Росії залишиться хорошим – країна дотримується прагматичного нейтралітету. Водночас відносини з адміністрацією Дональда Трампа та США загалом дуже складні – на Близькому Сході Бразилія підтримує Палестину.

З іншого боку, Лула не закриває двері для діалогу з Києвом. У червні 2026 року на полях саміту G7 в Евіан-ле-Бен відбулася зустріч Володимира Зеленського та Лули да Сілви, де український президент прийняв пропозицію Бразилії долучитися до посередництва у мирному врегулюванні.

Якби перемогу здобув Флавіо Болсонару, Бразилія здійснила б різкий геополітичний розворот. Болсонару-молодший планував помітно зблизитися з адміністрацією Трампа, переглянути участь країни в БРІКС, а також він декларував повну підтримку Ізраїлю. Але – всн це не принесло б прямої вигоди Україні.