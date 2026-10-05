Політики зійдуться у другому турі, який відбудеться 25 жовтня. Про це повідомляє Associated Press.

Які результати першого туру?

Сенатор Флавіу Болсонару, син ультраправого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару, якого активно підтримує Дональд Трамп, посів перше місце, проте не здобув більше половини голосів. За нього проголосували трохи більше ніж 56 мільйонів виборців.

Чинний президент країни Луїс Інасіу Лула да Сілва балотується на свій четвертий термін. Він отримав 53,7 мільйона голосів.

Переможець виборів керуватиме найбільшою державою та економікою Південної Америки з населенням у 214 мільйонів. Перемога Болсонару посилить вплив США на континенті. Якщо Лула переможе, Бразилія віддалиться від Вашингтона та продовжуватиме поглиблювати свої відносини з Пекіном.

Що відомо про кандидатів?

Флавіу Болсонару син експрезидента країни Жаїра Болсонару, який переміг на виборах 2018 року. Жаїра Болсонару називали "бразильським "Трампом". Він мав ультраправі погляди та неодноразово позитивно відгукувався про військову диктатуру, яка була у Бразилії у 1964 – 1985 роках. У 2022 році політик не визнав своєї поразки та намагався вчинити держпереворот, за що його засудили до понад 27 років позбавлення волі.

Лула брав участь у виборах 1989, 1994 та 1998 років, проте посідав 2 місце. У 2002 році він здобув перемогу та був переобраний у 2006 році, був відомий своєю соціальною програмою. У 2022 він знову балотувався в президенти та переміг чинного на той момент президента Болсонару. Тож у разі перемоги, Лула буде керувати Бразилією четвертий строк.

Політики мають 3 тижні, щоб переконати поміркованих виборців, які не підтримали їх у першому турі. Інші 3 кандидати заявляли, що не підтримуватимуть ані Лулу, ані Болсонару.

ЗМІ зазначають, що чинний президент спробує скористатися популярністю своєї соціальної політики та юридичними проблемами свого суперника. Лула мав суттєве падіння рейтингів під час свого третього терміну, проте протистояння із США підвищило його популярність. Водночас політик зіштовхнеться з багатьма проблемами, серед яких корупційний скандал, у якому замішаний той самий суддя, який вів справу Жаїра Болсонару.

Флавіу Болсонару обіцяє розправитися з бразильськими злочинними угрупованнями та наполягав на тому, що Бразилії потрібно укласти кращі угоди з адміністрацією Трампа. Він також проводив кампанію щодо звільнення свого батька.

Обидва кандидати мають суттєві проблеми з іміджем. Згідно з численними опитуваннями, приблизно половина населення Бразилії не схвалює родину Болсонару, і приблизно половина не схвалює "Робітничу партію" Лули.

Також вибори прокоментував президент США Дональд Трамп. Він розкритикував бразильську систему підрахунку голосів за її швидкість та назвав її корумпованою.

Результати оголосили невдовзі після завершення голосування – того ж самого дня! А в Детройті, Філадельфії, Каліфорнії та багатьох інших містах і штатах США підрахунок результатів – навіть за значно меншої кількості голосів – часто займає тижні, щоб їх сфальсифікувати... тобто, підрахувати. Система голосування в Америці корумпована,

– заявив американський президент.

Зазначимо, що у неділю, 4 жовтня, також проходили вибори у Боснії і Герцеговині. У Республіці Сербській перемогу отримала партія проросійського Мілорада Додіка, в той час як у Боснії та Герцеговині більшість набрали прозахідні партії, які підтримують Україну.