Про це повідомляє видання Klix.ba.

Які результати виборів?

У Республіці Сербській впевнено перемагає "Союз незалежних соціал-демократів". Ця політична сила підконтрольна скандальному проросійському діячу Мілораду Додіку і вже здобула 34 мандати. На другому та третьому місцях опинилися партії, які хоч і не є відверто прокремлівськими, але підтримують нейтралітет щодо війни в Україні.

Зовсім інша ситуація склалася у Федерації Боснії і Герцеговини, де домінують боснійці та хорвати. Там після підрахунку майже 90% бюлетенів лідерство утримує "Партія демократичної дії", яка набрала понад 30% голосів. Слідом за нею йдуть соціал-демократи та коаліція навколо "Хорватської демократичної співдружності".

Більшість партій-лідерів у цьому регіоні мають чітку прозахідну та проукраїнську позицію. Вони неодноразово засуджували російську агресію, хоча хорватська політсила іноді утримувалася від голосувань за санкції проти Москви.

Сам Мілорад Додік не був у виборчих бюлетенях, оскільки раніше його позбавили права обіймати державні посади. Проте саме він став головним обличчям передвиборчої гонки у Республіці Сербській, постійно розпалюючи міжетнічні суперечки.

Боснія мертва, це неможлива країна, у ній немає жодного сенсу,

– заяляв Додік.

Що передувало виборам

Загальні вибори у Боснії і Герцеговині пройшли 4 жовтня на тлі рекордно низької явки. Близько 3,4 мільйона виборців мали обрати членів президентської ради, депутатів національного парламенту та місцевих керівників.

Країна досі живе за складною системою управління, створеною Дейтонською мирною угодою 1995 року. Держава фактично розділена на дві автономії з різними геополітичними поглядами, що постійно провокує внутрішні конфлікти.