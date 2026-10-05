Голосование продемонстрировало глубокий раскол в стране. Об этом сообщает издание Klix.ba.

Каковы результаты выборов?

В Республике Сербской уверенно побеждает "Союз независимых социал-демократов". Эта политическая сила подконтрольна скандальному пророссийскому деятелю Милораду Додику и уже получила 34 мандата. На втором и третьем местах оказались партии, которые хоть и не откровенно прокремлевские, но поддерживают нейтралитет в отношении войны в Украине.

Сам Милорад Додик не был в избирательных бюллетенях, поскольку раньше его лишили права занимать государственные должности. Однако именно он стал главным лицом предвыборной гонки в Республике Сербской, постоянно разжигая межэтнические споры. Во время митинга, на котором присутствовал посол России в Боснии и Герцеговине, политик называл Боснию "мертвой" и даже говорил, что "это невозможная страна, в ней нет никакого смысла".

Совершенно иная ситуация сложилась в Федерации Боснии и Герцеговины, где доминируют боснийцы и хорваты. Там после подсчета почти 90% бюллетеней лидерство удерживает "Партия демократического действия", набравшая более 30% голосов. Следом за ней идут социал-демократы и коалиция вокруг "Хорватского демократического содружества".

Большинство партий-лидеров в этом регионе имеют четкую прозападную и проукраинскую позицию. Они не раз осуждали российскую агрессию, хотя хорватская политсила иногда воздерживалась от голосований за санкции против Москвы.

Что предшествовало выборам

Всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине прошли 4 октября на фоне рекордно низкой явки. Около 3,4 миллиона избирателей должны были выбрать членов Рады, депутатов национального парламента и местных руководителей.

Страна до сих пор живет по сложной системе управления, созданной Дейтонским мирным соглашением 1995 года. Государство фактически разделено на две автономии с разными геополитическими взглядами, что постоянно провоцирует внутренние конфликты.