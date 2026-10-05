Политики сойдутся во втором туре, который состоится 25 октября. Об этом сообщает Associated Press.

Каковы результаты первого тура?

Сенатор Флавиу Болсонару, сын ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, которого активно поддерживает Дональд Трамп, занял первое место, однако не набрал более половины голосов. За него проголосовали чуть более 56 миллионов избирателей.

Действующий президент страны Луис Инасиу Лула да Силва баллотируется на свой четвертый срок. Он получил 53,7 миллиона голосов.

Победитель выборов будет руководить крупнейшим государством и экономикой Южной Америки с населением в 214 миллионов человек. Победа Болсонару усилит влияние США на континенте. Если Лула победит, Бразилия отдалится от Вашингтона и продолжит углублять свои отношения с Пекином.

Что известно о кандидатах?

Флавиу Болсонару – сын бывшего президента страны Жаира Болсонару, победившего на выборах 2018 года. Жаира Болсонару называли "бразильским Трампом". Он придерживался ультраправых взглядов и неоднократно положительно отзывался о военной диктатуре, которая существовала в Бразилии в 1964–1985 годах. В 2022 году политик не признал своего поражения и пытался совершить государственный переворот, за что был приговорен к более чем 27 годам лишения свободы.

Лула участвовал в выборах 1989, 1994 и 1998 годов, однако занимал второе место. В 2002 году он одержал победу и был переизбран в 2006 году, был известен своей социальной программой. В 2022 году он вновь баллотировался на пост президента и победил действующего на тот момент президента Болсонару. Таким образом, в случае победы Лула будет руководить Бразилией четвертый срок.

У политиков есть три недели, чтобы убедить умеренных избирателей, которые не поддержали их в первом туре. Остальные три кандидата заявляли, что не будут поддерживать ни Лулу, ни Болсонару.

СМИ отмечают, что действующий президент попытается воспользоваться популярностью своей социальной политики и юридическими проблемами своего соперника. У Лулы наблюдалось существенное падение рейтингов во время его третьего срока, однако противостояние с США повысило его популярность. В то же время политик столкнется со многими проблемами, среди которых коррупционный скандал, в котором замешан тот самый судья, который вел дело Жаира Болсонару.

Флавиу Болсонару обещает расправиться с бразильскими преступными группировками и настаивал на том, что Бразилии нужно заключить более выгодные соглашения с администрацией Трампа. Он также проводил кампанию за освобождение своего отца.

Оба кандидата испытывают серьезные проблемы с имиджем. Согласно многочисленным опросам, примерно половина населения Бразилии не одобряет семью Болсонару, а примерно половина – "Рабочую партию" Лулы.

Также выборы прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он раскритиковал бразильскую систему подсчета голосов за ее скорость и назвал ее коррумпированной.

Результаты объявили вскоре после завершения голосования – в тот же день! А в Детройте, Филадельфии, Калифорнии и многих других городах и штатах США подсчет результатов – даже при значительно меньшем количестве голосов – часто занимает недели, чтобы их сфальсифицировать... то есть, подсчитать. Система голосования в Америке коррумпирована,

– заявил американский президент.

Отметим, что в воскресенье, 4 октября, также проходили выборы в Боснии и Герцеговине. В Республике Сербской победу одержала партия пророссийского Милорада Додика, в то время как в Боснии и Герцеговине большинство набрали прозападные партии, поддерживающие Украину.