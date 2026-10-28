Болсонару після програшу на виборах втік з Бразилії та вилетів до США, – ЗМІ

Високопосадовець американського відомства підтвердив журналістам BBC, що сенатору та його близьким дозволять в'їзд. Водночас Верховний суд Бразилії раніше зобов'язав політика здати всі паспорти протягом 24 годин.

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Що відомо про втечу Болсонару

Правоцентристський кандидат після поразки у виборчих перегонах не визнав результатів голосування.

У відведений судом термін політик не здав документи, після чого федеральна поліція Бразилії анулювала всі його чинні закордонні паспорти.

Попри це, невдовзі з'явилися повідомлення, що сенатор разом із дружиною та двома доньками залишив країну.

Як повідомило медіа CNN Brasil з посиланням на урядові джерела у Сполучених Штатах, родина Болсонару вже прибула до США. Посадовець бразильської поліції зазначив, що політик не проходив офіційного контролю на жодному з прикордонних пунктів пропуску.

Союзники сенатора стверджують, що він вирушив до Флориди й має намір подати прохання про політичний притулок.

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Реакція Лули да Сілви

Президент Луїс Інасіу Лула да Сілва різко відреагував на повідомлення про від'їзд суперника та назвав його "підхалимом США".

Тим, кому нема чого приховувати, нічого боятися– заявив президент Бразилії та додав, що опонент мав би залишитися та довести свою невинуватість.

Юристи в коментарях ЗМІ зауважують, що формально вважати політика втікачем від правосуддя не можна, оскільки ордер на його арешт поки що не видавали. Проте умисне невиконання вимоги суду щодо здачі паспорта в Бразилії кваліфікується як непокора та передбачає кримінальну відповідальність.

Раніше чинний президент Бразилії здобув перемогу у другому турі виборів, випередивши Флавіу Болсонару з результатом 51,75% голосів.