США планируют значительно сократить количество самолетов и военных кораблей, размещенных в Европе и задействованных в поддержке операций НАТО, в рамках пересмотра американского присутствия на континенте.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на европейских чиновников.

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Что США заберут из Европы?

Об этом решении союзники по НАТО сообщили еще в начале июня через официальный документ. Это может ограничить возможности Альянса в отношении дальних ударов и разведывательных операций. Планируемое сокращение включает:

сокращение количества истребителей F-16 и F-15E с примерно 150 до 100;

сокращение количества самолетов морской разведки с 26 до 15 и отказ от всех восьми самолетов-заправщиков «, », ранее доступных для Европы;

передислокацию ракетной подводной лодки и авианосца «, », а также нескольких военных кораблей и десятков самолетов «, », участвующих в миссиях авианосца;

передислокацию одной из двух групп бомбардировщиков, ранее выделенных для защиты Европы.

Пентагон отказался комментировать детали документа относительно сокращения военного присутствия в Европе. Но там сослались на недавнее заявление Европейского командования США, которое подтвердило уменьшение обязательств.

Официальные сроки реализации подобного решения пока не разглашаются. В то же время американские чиновники дали понять, что процесс начнется в ближайшее время, то есть раньше, чем этого ожидали европейские союзники.

Таким образом, по мнению экспертов, сокращение американского присутствия на континенте может ослабить отдельные возможности НАТО, в частности в сфере разведки и сдерживания России от возможного нападения на Европу.

Хотя европейские страны также располагают подобным вооружением, специалисты отмечают, что американское военное присутствие играет важную роль в укреплении оборонного потенциала Альянса и сдерживании Москвы от атак.

Что этому предшествовало?

В начале мая Пентагон объявил о выводе 5 тысяч военных с территории своего союзника по НАТО – Германии. Причиной решения стало то,, что разногласия между Трампом и Европой по поводу войны в Иране усиливаются.

В свою очередь Польша и Литва заявили о готовности принять американских военных, которых планируют вывести из Германии. Президенты стран подчеркивали важность присутствия американских войск в Европе.

Пентагон объяснял, что численность этих сил постепенно возвращается к уровню 2021 года в рамках комплексного анализа присутствия США. В связи с этим временно отложено развертывание части контингента в Польше.