Поэтому если Россия нападет на страны Балтии, у нее ничего не выйдет. Такое мнение высказал Алексус Гринкевич, сообщает Financial Times.

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Что говорят в НАТО об угрозе для стран Балтии?

Гринкевич рассказал,, что очень внимательно следил за разведывательными данными.

Россия не ищет конфликта... Она понимает термин «оборонный альянс» и понимает, что у нас есть ряд асимметричных преимуществ,

– отметил он.

Его комментарии прозвучали на фоне планов США сократить военные возможности, которые они выделяют на модели сил НАТО. Речь идет о силах и технике Альянса, которые могут быть развернуты в течение 10, 30 и 180 дней в ответ на кризис.

, Оценка генерала контрастирует с растущими опасениями в странах Балтии. Там считают, что сокращение военного присутствия США может ослабить сдерживание НАТО и изменить расчеты Москвы.

Гринкевич добавил, что его задача заключается в том, чтобы Россия поняла, что если попытается что-то предпринять в странах Балтии, то не добьется успеха.

«Поскольку они знают, что не добьются успеха, они не будут рисковать, беря на себя такие риски», – отметил генерал.

В то же время он подчеркнул, что сражаться с Россией готовы уже сейчас.

Когда люди спрашивают меня, готовы ли вы сражаться сегодня вечером? Абсолютно,

– сказал Гринкевич.

К слову,, Россия в начале июня якобы подготовила иск в Международный суд ООН против Латвии, Литвы и Эстонии.

Ранее уже сообщалось, что Москва хочет судиться с этими странами из-за «притеснений россиян» и «переписывания истории».