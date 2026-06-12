Про це повідомляє The New York Times з посиланням на європейських чиновників.

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Що США заберуть з Європи?

Про це рішення союзників по НАТО поінформували ще на початку червня через офіційний документ. Це може обмежити можливості Альянсу стосовно далекобійних ударів і розвідувальних операцій. Заплановане скорочення включає:

скорочення кількості винищувачів F-16 і F-15E з приблизно 150 до 100;

скорочення кількості літаків морської розвідки з 26 до 15 і відмова від усіх восьми літаків-заправників, раніше доступних для Європи;

передислокацію ракетного підводного човна та авіаносця, а також кількох військових кораблів і десятків літаків, що беруть участь у місіях авіаносця;

передислокацію однієї з двох груп бомбардувальників, раніше виділених для захисту Європи.

Пентагон відмовився коментувати деталі документа стосовно скорочення військової присутності в Європі. Але там послалися на нещодавню заяву Європейського командування США, яке підтвердило зменшення зобов'язань.

Офіційні терміни реалізації подібного рішення наразі не розголошені. Водночас американські посадовці дали зрозуміти, що процес розпочнеться найближчим часом, тобто раніше, ніж цього очікували європейські союзники.

Таким чином, на думку експертів, скорочення американської присутності на континенті може послабити окремі можливості НАТО, зокрема у сфері розвідки та далекобійного стримування Росії від можливого нападу на Європу.

Хоча європейські країни також мають подібне озброєння, фахівці зазначають, що американська військова присутність відіграє важливу роль у зміцненні оборонного потенціалу Альянсу та стримуванні Москви від атак.

Що цьому передувало?

На початку травня Пентагон оголосив про виведення 5 тисяч військових із території свого союзника по НАТО – Німеччини. Причиною рішення стало те, що розбіжності між Трампом і Європою щодо війни в Ірані посилюються.

Своєю чергою Польща та Литва заявили про готовність прийняти американських військових, яких планують вивести з Німеччини. Президенти країн наголошували на важливості присутності американських військ у Європі.

Пентагон пояснював, що чисельність цих сил поступово повертається до рівня 2021 року в межах комплексного аналізу присутності США. У зв'язку з цим тимчасово відтерміновано розгортання частини контингенту в Польщі.