США заявили о готовности развернуть войска в Украине в рамках гарантий безопасности, Туск

Ключевым результатом мирных усилий в последние дни Дональд Туск назвал задекларированную США готовность участвовать в гарантиях безопасности для Украины. Американцы готовы осуществить такой шаг после достижения перемирия.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондента Укринформа.

Смотрите также Лидеры и аутсайдеры: как страны мира поддерживали Украину в 2025 году

Что Туск говорит о гарантиях безопасности для Украины?

Премьер-министр Польши Дональд Туск после телеконференции европейских лидеров и перед заседанием правительства назвал задекларированную США готовность участвовать в гарантиях безопасности для Украины после достижения мира ключевым результатом в последние дни. "Включая присутствие американских войск, например на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией", – уточнил он.

Эти однозначные декларации появились впервые. Посмотрим, насколько последовательными будут наши партнеры с другой стороны Атлантики, но это дает надежду на завершение этих разговоров успехом. Успехом я считаю завершение войны,

– говорит Туск.

Он подчеркнул, что со стороны Украины это потребует компромиссного подхода в территориальных вопросах. По словам Дональда Туска, Президент Зеленский демонстрирует в этом вопросе очень добрую волю. По его мнению, необходим референдум.

Премьер-министр отметил, что для Польши это было бы чем-то чрезвычайно положительным, учитывая ее территориальное расположение и весь геополитический контекст. По его убеждению, правительство и президент должны тесно координировать свою деятельность, учитывая то, что он активнее контактирует с европейским лидерами, а Белый дом предпочитает контакты на уровне президентов.

По мнению Туска, мир в Украине впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину "появился на горизонте". По его словам, речь идет о ближайших неделях, а не ближайшие месяцы или годы.

Какие последние новости о гарантиях безопасности?