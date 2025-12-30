США заявили о готовности развернуть войска в Украине в рамках гарантий безопасности, Туск
- США готовы участвовать в гарантиях безопасности для Украины, включая возможное присутствие войск после достижения перемирия.
- Дональд Туск подчеркнул, что это может потребовать компромиссов от Украины в территориальных вопросах, и отметил, что Президент Зеленский демонстрирует добрую волю в этом направлении.
Ключевым результатом мирных усилий в последние дни Дональд Туск назвал задекларированную США готовность участвовать в гарантиях безопасности для Украины. Американцы готовы осуществить такой шаг после достижения перемирия.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондента Укринформа.
Что Туск говорит о гарантиях безопасности для Украины?
Премьер-министр Польши Дональд Туск после телеконференции европейских лидеров и перед заседанием правительства назвал задекларированную США готовность участвовать в гарантиях безопасности для Украины после достижения мира ключевым результатом в последние дни. "Включая присутствие американских войск, например на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией", – уточнил он.
Эти однозначные декларации появились впервые. Посмотрим, насколько последовательными будут наши партнеры с другой стороны Атлантики, но это дает надежду на завершение этих разговоров успехом. Успехом я считаю завершение войны,
– говорит Туск.
Он подчеркнул, что со стороны Украины это потребует компромиссного подхода в территориальных вопросах. По словам Дональда Туска, Президент Зеленский демонстрирует в этом вопросе очень добрую волю. По его мнению, необходим референдум.
Премьер-министр отметил, что для Польши это было бы чем-то чрезвычайно положительным, учитывая ее территориальное расположение и весь геополитический контекст. По его убеждению, правительство и президент должны тесно координировать свою деятельность, учитывая то, что он активнее контактирует с европейским лидерами, а Белый дом предпочитает контакты на уровне президентов.
По мнению Туска, мир в Украине впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину "появился на горизонте". По его словам, речь идет о ближайших неделях, а не ближайшие месяцы или годы.
Какие последние новости о гарантиях безопасности?
Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что недавняя встреча Зеленского и Трампа в США завершилась положительно для Украины несмотря на отсутствие значительного прогресса.
По его мнению, если история с гарантиями безопасности действительно продвигается вперед, то это большой плюс для Украины. Хотя, конечно, нужно обращать внимание на детали.
В частности, в мирном плане США есть пункт о численности военнослужащих наших Вооруженных Сил в мирное время: говорится о цифре 800 тысяч военнослужащих, которая подходит Украине. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил 24 Каналу, что такое количество будет гарантировать не только эффективную обороноспособность, но и мобилизацию.