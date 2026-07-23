Есть риск повторения иранского сценария: США договорились с Саудовской Аравией по поводу атомной энергетики

США и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в сфере мирной ядерной энергетики. Вашингтон и Эр-Рияд подписали два соглашения – о гражданском использовании атомной энергии, а также о взаимных гарантиях и мерах контроля. В Министерстве энергетики США заявили, что эти документы создают "правовую основу" для многомиллиардного партнерства, рассчитанного на десятилетия.

Об этом сообщает BBC.

Что известно о соглашениях и каковы их условия?

Соглашения подписали министр энергетики США Крис Райт и его саудовский коллега Абдулазиз бин Салман. Американское ведомство отметило, что соглашения откроют американским компаниям широкий доступ к саудовской программе развития атомной энергетики.

Интересно! Подобные документы в США называют "Соглашениями 123" – по названию соответствующего раздела американского Закона об атомной энергии. Они имеют юридически обязательную силу и определяют правила передачи, использования и хранения ядерных материалов. В то же время президент США может освободить отдельные страны от выполнения определенных требований.

Одним из наиболее примечательных положений соглашений между Вашингтоном и Эр-Риядом является возможность для Саудовской Аравии после проведения совместного исследования получить разрешение на обогащение урана на своей территории. Речь идет о производстве ядерного топлива на предприятии, которое планируется создать при участии США.

Таким образом, королевство потенциально сможет производить топливо самостоятельно, а не закупать готовое за рубежом. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что подписанные соглашения соответствуют самым высоким стандартам ядерной безопасности и нераспространения. По его словам, партнерство предусматривает использование американских ядерных технологий и привлечение ведущих специалистов.



Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика BBC

Почему соглашение может быть потенциально опасным?

Следующим этапом соглашений станет их передача на рассмотрение Конгресса США. Как сообщает Reuters, если в течение 90 дней Конгресс не проголосует против соглашений, они вступят в силу.

В то же время соглашение уже вызвало беспокойство среди части американских политиков и экспертов. Они опасаются, что полученные Саудовской Аравией технологии могут в перспективе быть использованы для создания ядерного оружия.

Это, в свою очередь, может спровоцировать новую гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке. Сенатор-демократ Эдвард Марки раскритиковал соглашения, заявил, что они могут предоставить Саудовской Аравии доступ к технологиям, которые потенциально способны быть использованы в военных целях. По его мнению, такое соглашение может сделать мир менее безопасным.

Саудовская Аравия годами пыталась получить доступ к американским ядерным технологиям. В то же время ранее ряд американских чиновников и экспертов выступал против таких соглашений именно из-за риска возможного создания королевством ядерного оружия.

Повторится ли сценарий с Ираном?

Вопрос ядерной программы остается особенно чувствительным на фоне затянувшегося конфликта США и Израиля с Ираном. Вашингтон и Иерусалим заявляли, что одной из причин войны с Тегераном было желание не допустить создания Ираном ядерного оружия. В то же время сами иранские власти отрицают намерения разрабатывать ядерный арсенал.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман неоднократно подчеркивал, что Эр-Рияд не стремится создавать собственное ядерное оружие. Однако он также заявлял, что позиция страны может измениться, если Иран обзаведется ядерным арсеналом.

По оценкам экспертов в сфере энергетики, Саудовской Аравии понадобится не менее 10 лет, чтобы запустить первые гражданские атомные электростанции. В то же время именно возможность самостоятельного обогащения урана вызывает наибольшее беспокойство.

Эксперты отмечают, что страна, способная самостоятельно производить ядерное топливо, потенциально получает гораздо больше возможностей для создания ядерного оружия.

По словам специалистов, на данный момент нет никаких доказательств того, что Саудовская Аравия планирует использовать свою будущую ядерную программу в военных целях. Однако сам факт получения технологий по обогащению урана создает определенные риски.

Также отмечается, что если Эр-Рияд в будущем действительно решит создать ядерный арсенал в качестве средства сдерживания, теоретически ему было бы проще получить такое оружие от союзного Пакистана, чем проходить длительный и сложный путь самостоятельного обогащения урана до уровня, необходимого для создания боеголовок.