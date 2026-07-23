Про це повідомляє BBC.

Що відомо про домовленості та які їхні умови?

Угоди підписали міністр енергетики США Кріс Райт та його саудівський колега Абдулазіз бін Салман. Американське відомство зазначило, що домовленості відкриють американським компаніям широкий доступ до саудівської програми розвитку атомної енергетики.

Цікаво! Подібні документи у США називають "Угодами 123" – за назвою відповідного розділу американського Закону про атомну енергію. Вони мають юридично обов'язкову силу та визначають правила передачі, використання і зберігання ядерних матеріалів. Водночас президент США може звільнити окремі країни від виконання певних вимог.

Одним із найбільш примітних положень домовленостей між Вашингтоном та Ер-Ріядом є можливість для Саудівської Аравії після проведення спільного дослідження отримати дозвіл на збагачення урану на власній території. Йдеться про виробництво ядерного палива на підприємстві, яке планують створити за участю США.

Так, королівство зможе потенційно виробляти паливо самостійно, а не закуповувати вже готове за кордоном. Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що підписані домовленості відповідають найвищим стандартам ядерної безпеки та нерозповсюдження. За його словами, партнерство передбачає використання американських ядерних технологій і залучення провідних фахівців.



Які країни мають ядерну зброю / Інфографіка BBC

Чому домовленість може бути потенційно небезпечною?

Наступним етапом угод стане їх передача на розгляд Конгресу США. Як повідомляє Reuters, якщо протягом 90 днів Конгрес не проголосує проти домовленостей, вони набудуть чинності.

Водночас угода вже викликала занепокоєння серед частини американських політиків та експертів. Вони побоюються, що отримані Саудівською Аравією технології можуть у перспективі використати для створення ядерної зброї.

Це, зі свого боку, може спровокувати нову гонку ядерних озброєнь на Близькому Сході. Демократичний сенатор Едвард Маркі розкритикував домовленості, заявивши, що вони можуть надати Саудівській Аравії доступ до технологій, які потенційно здатні бути використані у військових цілях. На його думку, така угода може зробити світ менш безпечним.

Саудівська Аравія роками намагалася отримати доступ до американських ядерних технологій. Водночас раніше низка американських чиновників та експертів виступала проти таких домовленостей саме через ризик можливого створення королівством ядерної зброї.

Чи повториться сценарій Ірану?

Питання ядерної програми залишається особливо чутливим на тлі тривалого конфлікту США та Ізраїлю з Іраном. Вашингтон і Єрусалим заявляли, що однією з причин війни з Тегераном було бажання не допустити створення Іраном ядерної зброї. Водночас сама іранська влада заперечує наміри розробляти ядерний арсенал.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман неодноразово наголошував, що Ер-Ріяд не прагне створювати власну ядерну зброю. Однак він також заявляв, що позиція країни може змінитися, якщо Іран отримає ядерний арсенал.

За оцінками експертів у сфері енергетики, Саудівській Аравії знадобиться щонайменше 10 років, щоб запустити перші цивільні атомні електростанції. Водночас саме можливість самостійного збагачення урану викликає найбільше занепокоєння.

Експерти наголошують, що країна, яка здатна самостійно виробляти ядерне паливо, потенційно отримує значно більше можливостей для створення ядерної зброї.

За словами фахівців, наразі немає жодних доказів того, що Саудівська Аравія планує використати свою майбутню ядерну програму у військових цілях. Однак сам факт отримання технологій для збагачення урану створює певні ризики.

Також зазначається, що якщо Ер-Ріяд у майбутньому справді вирішить створити ядерний арсенал як засіб стримування, теоретично йому було б простіше отримати таку зброю від союзного Пакистану, ніж проходити тривалий і складний шлях самостійного збагачення урану до рівня, необхідного для створення боєголовок.