На фоне ссоры с Трампом Маск опубликовал опрос о создании новой политической партии

Между Дональдом Трампом и его бывшим соратником Илоном Маском вспыхнула ссора. На фоне этого Маск создал опрос относительно новой политической партии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Илона Маска в соцсети "X".

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Что известно о ссоре Маска и Трампа

Илон Маск опубликовал опрос на фоне спора с президентом США. "Пришло ли время создать в Америке новую политическую партию, которая фактически будет представлять 80% средних слоев населения", – говорится в названии.

Опрос Маска / Скриншот 24 Канала

По состоянию на 23:33 5 июня есть почти полтора миллиона голосов: 82,2% проголосовали "Да", а 17,8% выбрали вариант "Нет".

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что "разочарован" Илоном Маском, который покинул свою должность в Белом доме и выступил с критикой законопроекта республиканцев о налогах и расходах.

В ответ Маск раскритиковал американского лидера. Миллиардер заявил, что без него Трамп проиграл бы выборы.