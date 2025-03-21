Келлог вспомнил, как предостерегал Зеленского перед встречей с Трампом

Встреча Трампа и Зеленского 28 февраля завершилась скандалом. Кит Келлог вспомнил, как напутствовал украинского президента перед переговорами с американским.

В эфире телеканала Fox News спецпредставитель президента США в Украине Кит Келлог рассказал детали своей беседы с Владимиром Зеленским перед его встречей с Трампом в Овальном кабинете, передает 24 Канал.

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Что рассказал Кэллог

Генерал отметил, что 19 марта Трамп и Зеленский провели замечательный телефонный разговор. Это, по мнению Келлога, произошло потому, что президент Украины сделал выводы после провальных переговоров в феврале. Владимир Зеленский осознал, что имел дело с совсем другим политиком, чем тем, которым был Джо Байден.

Спецпосланник вспомнил, как он и еще 13 сенаторов находились в отеле утром 28 февраля и инструктировали Зеленского перед встречей с Трампом. Украинскому политику рассказали, как все будет происходить, когда он зайдет в Овальный кабинет. Зеленскому советовали "не играть на аудиторию". "Мы предостерегали его в то утро: не иди туда", – рассказал генерал.

Келлог отметил, что разговор президентов протекал хорошо, пока не пришла пресса.

К слову, спецпосланник анонсировал непрямые переговоры между Украиной и Россией в Саудовской Аравии.