Келлог вспомнил, как предостерегал Зеленского перед встречей с Трампом
- Келлог отметил, что после провальных переговоров Зеленский осознал разницу между Трампом и Байденом, что улучшило их дальнейшие контакты.
- Спецпредставитель президента США в Украине припомнил, как давал советы украинскому президенту перед встречей с Трампом.
Встреча Трампа и Зеленского 28 февраля завершилась скандалом. Кит Келлог вспомнил, как напутствовал украинского президента перед переговорами с американским.
В эфире телеканала Fox News спецпредставитель президента США в Украине Кит Келлог рассказал детали своей беседы с Владимиром Зеленским перед его встречей с Трампом в Овальном кабинете, передает 24 Канал.
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Что рассказал Кэллог
Генерал отметил, что 19 марта Трамп и Зеленский провели замечательный телефонный разговор. Это, по мнению Келлога, произошло потому, что президент Украины сделал выводы после провальных переговоров в феврале. Владимир Зеленский осознал, что имел дело с совсем другим политиком, чем тем, которым был Джо Байден.
Спецпосланник вспомнил, как он и еще 13 сенаторов находились в отеле утром 28 февраля и инструктировали Зеленского перед встречей с Трампом. Украинскому политику рассказали, как все будет происходить, когда он зайдет в Овальный кабинет. Зеленскому советовали "не играть на аудиторию". "Мы предостерегали его в то утро: не иди туда", – рассказал генерал.
Келлог отметил, что разговор президентов протекал хорошо, пока не пришла пресса.
К слову, спецпосланник анонсировал непрямые переговоры между Украиной и Россией в Саудовской Аравии.