Стало известно, кого президент США отправит на переговоры Украины и России в Стамбуле

На переговоры в Турции должен отправиться государственный секретарь США и исполняющий обязанности советника по нацбезопасности Марко Рубио. Сам президент Соединенных Штатов в Стамбул не поедет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Дональда Трампа на американо-саудовском инвестиционном форуме.

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Кто приедет на мирные переговоры в Турции

Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты постоянно работают над тем, чтобы "окончить ужасные кровопролития".

По его мнению, именно переговоры в Турции очень важны и могут привести к хорошим результатам. Также американский лидер объяснил, кого отправит на переговоры.

Наши люди собираются туда поехать. Марко (Рубио – 24 Канал) собирается туда поехать. Другие тоже поедут, и мы посмотрим, сможем ли мы это сделать,

– заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Марко Рубио примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел НАТО в Турции и задержится в стране до 16 мая.

Кроме Рубио, в Стамбул отправятся спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог. Они также примут участие в мирных переговорах Украины и России.