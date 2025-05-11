Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Рубио поедет в Турцию

Госдеп США анонсировал поездку Марко Рубио в Турцию. Сообщается, что в начале недели госсекретарь будет сопровождать президента США Дональда Трампа в поездке в Саудовскую Аравию и Катар. Однако уже 14 мая Марко Рубио отправится в турецкую Анталию. Ожидается, что госсекретарь США задержится в Турции до 16 мая.

Известно, что Рубио будет участвовать в неформальном заседании министров иностранных дел НАТО. На встрече будут обсуждаться не только приоритеты безопасности Альянса, но и завершение российско-украинской войны.

Пока точно неизвестно, может ли быть связана поездка Рубио в Турцию с предложением Путина возобновить переговоры с Украиной.

Напомним, что ночью 11 мая Путин выступил с рядом заявлений. Среди прочего российский диктатор предложил возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной. Путин отметил, что они могут возобновиться уже 15 мая в Стамбуле.