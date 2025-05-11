Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

До теми Ердоган заявив, що Туреччина готова провести переговори між Україною та Росією

Рубіо поїде до Туреччини

Держдеп США анонсував поїздку Марко Рубіо до Туреччини. Повідомляється, що на початку тижня держсекретар супроводжуватиме президента США Дональда Трампа у поїздці до Саудівської Аравії та Катару. Однак вже 14 травня Марко Рубіо вирушить до турецької Анталії. Очікується, що держсекретар США затримається у Туреччині до 16 травня.

Відомо, що Рубіо братиме участь в неформальному засіданні міністрів закордонних справ НАТО. На зустрічі обговорюватимуться не лише пріоритети безпеки Альянсу, а й завершення російсько-української війни.

Наразі достеменно невідомо, чи може бути пов'язана поїздка Рубіо до Туреччини з пропозицією Путіна відновити переговори з Україною.

Нагадаємо, що уночі 11 травня Путін виступив із низкою заяв. Серед іншого російський диктатор запропонував відновити мирні переговори між Росією та Україною. Путін наголосив, що вони можуть відновитися вже 15 травня у Стамбулі.