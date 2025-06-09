Несмотря на заявления Трампа: президент Эстонии заявил, что возможность членства Украины в НАТО все еще есть

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что сейчас Украине нужны гарантии безопасности. По его словам, в долгосрочной перспективе Украина также станет членом НАТО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

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Станет ли Украина членом НАТО

У Алара Кариса спросили, считает ли он реалистичным членство Украины в НАТО, учитывая слова Дональда Трампа, который прямо заявил, что не поддерживает ее членство в Альянсе.

Я просто хочу напомнить, что мы в Эстонии начали дискуссии о вступлении в НАТО, когда на нашей территории еще были российские войска, и не все верили, что Эстония, Латвия и Литва будут частью НАТО. Но вот мы здесь – мы являемся членами и союзниками НАТО,

– объяснил президент Эстонии.

Политик напомнил, что Финляндия и Швеция также недавно присоединились к НАТО.

Также Украине нужны гарантии безопасности. А в долгосрочной перспективе, мы убеждены, Украина также станет членом НАТО,

– подытожил Карис.

К слову, недавно комитеты по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, которое выражает поддержку интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Комитеты трех стран также призвали другие парламенты, международные институты и правительства поддержать это заявление и принять соответствующие шаги на пути к победе Украины, ее восстановлению и полноценной интеграции в евроатлантическое сообщество.