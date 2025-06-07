Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение председателя комитета иностранных дел литовского парламента Жигимантаса Павильониса в фейсбук.

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Что содержится в совместном заявлении стран Балтии

Так, в пятницу, 7 июня, комитеты по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии и Литвы провели заседание в городе Бирштонас.

По результатам страны Балтии опубликовали совместное заявление, в котором выразили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Также они отметили, что победа Украины над Россией и ее вступление в НАТО являются ключевыми условиями справедливого и длительного мира в Европе.

Кроме того, чиновники акцентировали на важности членства Украины в Альянсе как основу евроатлантической безопасности. В своем заявлении страны Балтии взяли на себя 5 ключевых обязательств:

Поддерживать Украину до ее полной победы – в частности, освобождение всех временно оккупированных территорий, наказание военных преступников и реализация принципов международного правосудия.

Способствовать вступлению Украины в ЕС, с целью завершения переговоров до 2030 года и приобретения полноправного членства.

Поддерживать евроатлантический курс Украины, с учетом решений саммитов НАТО в Бухаресте (2008), Вильнюсе (2023) и Вашингтоне (2024), а также призвать к принятию конкретных решений на саммите НАТО 2025 года в Гааге.

Развивать оборонное сотрудничество с Украиной, в частности способствовать ее присоединению к Объединенным экспедиционным силам (JEF) как шагу к более глубокой интеграции в сфере безопасности.

Усилить дипломатическое давление на Россию – изоляция в международных организациях, расширение санкций и привлечение к ответственности за преступления против Украины.

Комитеты трех стран также призвали другие парламенты, международные институты и правительства поддержать это заявление и принять соответствующие шаги на пути к победе Украины, ее восстановления и полноценной интеграции в евроатлантическое сообщество.

К слову, недавно канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что войны, возможно, удалось бы избежать, если бы Украину приняли в НАТО еще в 2008 году.