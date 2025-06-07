Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис голови комітету закордонних справ литовського парламенту Жигімантаса Павільоніса у фейсбук.

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Що міститься у спільній заяві країн Балтії

Так, у п'ятницю, 7 червня, комітети у закордонних справах парламентів Естонії, Латвії та Литви провели засідання у місті Бірштонас.

За результатами країни Балтії опублікували спільну заяву, у якій висловили непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Також вони наголосили, що перемога України над Росією та її вступ до НАТО є ключовими умовами справедливого й тривалого миру в Європі.

Крім того, посадовці закцентували на важливості членства України в Альянсі як основу євроатлантичної безпеки. У своїй заяві країни Балтії взяли на себе 5 ключових зобов'язань:

Підтримувати Україну до її повної перемоги – зокрема, звільнення усіх тимчасово окупованих територій, покарання воєнних злочинців та реалізація принципів міжнародного правосуддя.

Сприяти вступу України до ЄС, з метою завершення переговорів до 2030 року та набуття повноправного членства.

Підтримувати євроатлантичний курс України, з урахуванням рішень самітів НАТО у Бухаресті (2008), Вільнюсі (2023) та Вашингтоні (2024), а також закликати до ухвалення конкретних рішень на саміті НАТО 2025 року в Гаазі.

Розвивати оборонну співпрацю з Україною, зокрема сприяти її приєднанню до Об’єднаних експедиційних сил (JEF) як кроку до глибшої інтеграції в сфері безпеки.

Посилювати дипломатичний тиск на Росію – ізоляція в міжнародних організаціях, розширення санкцій і притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Комітети трьох країн також закликали інші парламенти, міжнародні інституції та уряди підтримати цю заяву та вжити відповідних кроків на шляху до перемоги України, її відбудови та повноцінної інтеграції у євроатлантичну спільноту.

До слова, нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що війни, можливо, вдалося б уникнути, якби Україну прийняли в НАТО ще 2008 року.