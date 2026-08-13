"Польша – не рынок второго уровня": Варшава угрожает Маску прекратить финансирование Starlink

Внезапное решение глобальной технологической корпорации изменить правила предоставления услуг вызвало громкий международный скандал. Чиновники европейского государства возмущены новыми ограничениями и уже готовят в ответ жесткие финансовые санкции.

Об этом сообщает POLITICO.

Что известно об угрозах Польши в адрес Маска?

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко отреагировал на новые правила Starlink и фактически поставил под сомнение дальнейшее финансирование сервиса из бюджета страны. В Варшаве считают, что изменения в роуминге создают несправедливые условия именно для польских пользователей, пользующихся спутниковым интернетом.

Поляки возмутились после того, как компания исключила страну из общей европейской зоны роуминга. Это решение затронет не только новых клиентов, но и тех, кто уже давно пользуется Starlink во время поездок за пределы Польши.

В центре конфликта оказались ежегодные расходы Варшавы на сеть Starlink, которые достигают 50 миллионов долларов. Именно этим аргументом Сикорский и оказал давление на Илона Маска, публично призвав прекратить "дискриминацию" польских абонентов.

Друг, перестань дискриминировать польских пользователей Starlink, иначе мы можем пересмотреть вопрос о том, платить ли тебе 50 миллионов долларов в год за твои услуги,

– написал министр Радослав Сикорский.

Согласно условиям европейской зоны, клиенты могут беспрепятственно перевозить терминалы через границы и пользоваться ими без дополнительных ограничений. Для польских абонентов теперь будет действовать иной режим, который, по словам Starlink, привязывает учетные записи исключительно к стране проживания.

Новые правила стали особенно чувствительными для Польши еще и потому, что страна активно пользуется Starlink в более широком региональном контексте. В действующих разъяснениях компании прямо указано, что польские аккаунты не входят в "регион Европы" для роуминга, а значит, имеют иной статус.

Министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский также присоединился к критике. Он назвал такое отношение неприемлемым и потребовал от SpaceX конкретного объяснения, на каких именно нормах основана новая политика.

Польша – это не рынок второго уровня. Польские клиенты – это не клиенты второго уровня,

– отметил Гавковский.

Польский чиновник добавил, что в случае ссылки компании на "местные регуляторные требования" Варшава ожидает не расплывчатых формулировок, а четких правовых оснований.

Согласно обнародованному графику, новые ограничения уже применяются к тем, кто зарегистрировался в Starlink после 14 июля 2026 года. Для действующих польских пользователей изменения вступят в силу 17 августа.

Сильнее всего это почувствуют владельцы пакета Starlink Roam Unlimited, которые ранее могли свободно путешествовать по Европе. Теперь им придется учитывать новые требования, среди которых, по данным польской стороны, может быть даже обязанность присылать сканы паспортов для каждой поездки за границу.

Это не первый публичный конфликт между Сикорским и Маском. В прошлом году бизнесмен резко ответил польскому министру словами "молчи, маленький человечек" после того, как тот заговорил о возможности поиска альтернатив спутниковой связи, которую Польша финансирует для нужд Украины.