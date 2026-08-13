Про це повідомляє POLITICO.

Що відомо про погрози Польщі Маску?

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський різко відреагував на нові правила Starlink і фактично поставив під сумнів подальше фінансування сервісу з бюджету країни. У Варшаві вважають, що зміни в роумінгу створюють несправедливі умови саме для польських користувачів, які користуються супутниковим інтернетом.

Поляки обурилися після того, як компанія виключила країну зі спільної європейської роумінгової зони. Це рішення зачепить не лише нових клієнтів, а й тих, хто вже давно користується Starlink у поїздках за межами Польщі.

У центрі конфлікту опинилися щорічні витрати Варшави на мережу Starlink, які сягають 50 мільйонів доларів. Саме цим аргументом Сікорський і натиснув на Ілона Маска, публічно закликавши припинити "дискримінацію" польських абонентів.

Друже, припини дискримінувати польських користувачів Starlink, інакше ми можемо переглянути питання про те, чи платити тобі 50 мільйонів доларів на рік за твої послуги,

– написав міністр Радослав Сікорський.

За умовами європейської зони клієнти можуть безперешкодно перевозити термінали через кордони та користуватися ними без додаткових обмежень. Для польських абонентів тепер діятиме інший режим, який, за словами Starlink, прив'язує облікові записи лише до країни проживання.

Нові правила стали особливо чутливими для Польщі ще й тому, що країна активно користується Starlink у ширшому регіональному контексті. У чинних поясненнях компанії прямо сказано, що польські акаунти не входять до "регіону Європи" для роумінгу, а отже мають інший статус.

Міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський також приєднався до критики. Він назвав таке ставлення неприйнятним і зажадав від SpaceX конкретного пояснення, на яких саме нормах ґрунтується нова політика.

Польща – це не ринок другого рівня. Польські клієнти – це не клієнти другого рівня,

– зазначив Гавковський.

Польський урядовець додав, що в разі посилання компанії на "місцеві регуляторні вимоги" Варшава очікує не розмитих формулювань, а чітких правових підстав.

За оприлюдненим графіком, нові обмеження вже застосовуються до тих, хто зареєструвався в Starlink після 14 липня 2026 року. Для чинних польських користувачів зміни набудуть чинності 17 серпня.

Найсильніше це відчують власники пакета Starlink Roam Unlimited, які раніше могли вільно подорожувати Європою. Тепер їм доведеться рахуватися з новими вимогами, серед яких, за даними польської сторони, може бути навіть обов'язок надсилати сканкопії паспортів для кожної закордонної поїздки.

Це не перший публічний конфлікт між Сікорським та Маском. Минулого року бізнесмен різко відповів польському міністру словами "мовчи, маленький чоловіче" після того, як той заговорив про можливість шукати альтернативи супутниковому зв'язку, який Польща фінансує для потреб України.