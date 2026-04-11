11 апреля, 09:44
Премьер Британии рассказал, в каком мессенджере мировые лидеры обсуждают войну в Украине

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Мировые лидеры обсуждают важные темы, в частности войну в Украине, в групповых чатах в WhatsApp.
  • Премьер Британии отметил, что такие чаты помогают быстро согласовывать позиции, хотя не является сторонником этого мессенджера.

Мировые лидеры имеют групповые чаты в соцсетях, где общаются по различным международным вопросам. Кир Стармер раскрыл, каким мессенджером пользуются политики.

Мировые лидеры используют групповые чаты в WhatsApp для обсуждения важных тем, в частности войны в Украине. Об этом премьер Великобритании рассказал в эфире программы Talking Politics на ITV News.

Смотрите также Россияне предлагали создать чат в WhatsApp: Кислица вспомнил новые детали мирных переговоров

Как лидеры обсуждают войну в Украине?

По словам Стармера, между руководителями государств создают различные группы в мессенджере, чтобы они могли быстро согласовывать позиции и реагировать на международные кризисы.

В то же время премьер признался, что не является сторонником WhatsApp, но вынужден пользоваться им для рабочего общения. Он отметил, что иногда переписки в чатах бывают слишком активными, но такие группы помогают оставаться на связи между лидерами.

"Я просто теряюсь в этих обсуждениях и бесконечных переписках в WhatsApp", – признался Стармер.

По мнению британского премьера, одним из самых активных пользователей таких чатов является президент Финляндии Александер Стубб. Ему лучше всего удается собирать других лидеров для разговора.

Утечка разговора Ушакова и Виткоффа могла произойти через WhatsApp

  • Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что иногда общается со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом через WhatsApp. Именно это, по его словам, могло стать причиной утечки их разговоров.

  • В интервью российскому изданию "Коммерсант" он предположил, что утечка вряд ли произошла со стороны участников диалога, но теоретически могла произойти через мессенджер.

  • Ушаков пояснил, что обычно для контактов используют более защищенные каналы связи, однако иногда разговоры все же проходят через WhatsApp.

  • Он добавил, что такой вариант утечки является возможным, но маловероятным.

  • По данным медиа, в России WhatsApp частично ограничен, в частности блокируются звонки. Вероятно, для осуществления звонков Ушаков использовал VPN.

  • Напомним, что во время общения Виткофф и Ушаков обсуждали 20-пунктовый мирный план, в частности как его лучше представить Дональду Трампу.

  • Кроме того, Уиткофф советовал через Ушакова Путину позвонить Трампу и поздравить его с заключением перемирия в Газе накануне визита Зеленского в Вашингтон.