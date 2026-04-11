Мировые лидеры используют групповые чаты в WhatsApp для обсуждения важных тем, в частности войны в Украине. Об этом премьер Великобритании рассказал в эфире программы Talking Politics на ITV News.

Как лидеры обсуждают войну в Украине?

По словам Стармера, между руководителями государств создают различные группы в мессенджере, чтобы они могли быстро согласовывать позиции и реагировать на международные кризисы.

В то же время премьер признался, что не является сторонником WhatsApp, но вынужден пользоваться им для рабочего общения. Он отметил, что иногда переписки в чатах бывают слишком активными, но такие группы помогают оставаться на связи между лидерами.

"Я просто теряюсь в этих обсуждениях и бесконечных переписках в WhatsApp", – признался Стармер.

По мнению британского премьера, одним из самых активных пользователей таких чатов является президент Финляндии Александер Стубб. Ему лучше всего удается собирать других лидеров для разговора.

