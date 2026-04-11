Мировые лидеры используют групповые чаты в WhatsApp для обсуждения важных тем, в частности войны в Украине. Об этом премьер Великобритании рассказал в эфире программы Talking Politics на ITV News.
Как лидеры обсуждают войну в Украине?
По словам Стармера, между руководителями государств создают различные группы в мессенджере, чтобы они могли быстро согласовывать позиции и реагировать на международные кризисы.
В то же время премьер признался, что не является сторонником WhatsApp, но вынужден пользоваться им для рабочего общения. Он отметил, что иногда переписки в чатах бывают слишком активными, но такие группы помогают оставаться на связи между лидерами.
"Я просто теряюсь в этих обсуждениях и бесконечных переписках в WhatsApp", – признался Стармер.
По мнению британского премьера, одним из самых активных пользователей таких чатов является президент Финляндии Александер Стубб. Ему лучше всего удается собирать других лидеров для разговора.
Утечка разговора Ушакова и Виткоффа могла произойти через WhatsApp
Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что иногда общается со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом через WhatsApp. Именно это, по его словам, могло стать причиной утечки их разговоров.
В интервью российскому изданию "Коммерсант" он предположил, что утечка вряд ли произошла со стороны участников диалога, но теоретически могла произойти через мессенджер.
Ушаков пояснил, что обычно для контактов используют более защищенные каналы связи, однако иногда разговоры все же проходят через WhatsApp.
Он добавил, что такой вариант утечки является возможным, но маловероятным.
По данным медиа, в России WhatsApp частично ограничен, в частности блокируются звонки. Вероятно, для осуществления звонков Ушаков использовал VPN.
Напомним, что во время общения Виткофф и Ушаков обсуждали 20-пунктовый мирный план, в частности как его лучше представить Дональду Трампу.
Кроме того, Уиткофф советовал через Ушакова Путину позвонить Трампу и поздравить его с заключением перемирия в Газе накануне визита Зеленского в Вашингтон.