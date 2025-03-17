Миротворцы могут войти в Украину без согласия РФ, Бабст

Миротворцы должны быть готовы не только к сдерживанию России, но и к прямому столкновению с ее войсками, если этого потребует ситуация. Стефани Бабст подчеркнула, что размещение миротворческой миссии на территории Украины возможно независимо от позиции Кремля.

Об этом сказала в интервью Укринформу экс-глава Штаба стратегического планирования НАТО Стефани Бабст, передает 24 Канал. По ее словам, размещение миротворческой миссии на территории Украины вполне возможно – независимо от того, согласится ли на это Кремль.

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Запад должен послать Москве сигнал сдерживания

По ее мнению, рассчитывать на НАТО в этом вопросе нет смысла, зато единственным реальным вариантом является "Коалиция желающих".

Первым важным шагом является определение правильной миссии для такой операции. Второй – это распределение военных возможностей и сил. Но в целом я думаю, что это возможно,

– подчеркнула Бабст.

Она подчеркнула, что силы миротворцев должны быть достаточно мощными, чтобы удержать РФ от дальнейших атак на Украину.

И они должны быть готовы, если понадобится, воевать против России,

– заявила экс-чиновница НАТО.

Бабст также убеждена, что Россия будет протестовать и угрожать в случае появления миротворцев.

Но это не должно нас останавливать. Украина будет в безопасности только тогда, когда Запад пошлет Москве достаточно мощный сигнал сдерживания: красный свет, здесь надо остановиться,

– подчеркнула она.

Экс-глава штаба НАТО также раскритиковала Запад за промедление с усилением давления на РФ. По ее словам, три года были потеряны, а стратегическая динамика на поле боя так и не изменилась.